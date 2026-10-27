Його позиції в Реалі зміцнилися: ексворотар Динамо – про перспективи Луніна після успішного Ель-Класіко

Колишній воротар київського Динамо Володимир Циткін оцінив перспективи Андрія Луніна в Реалі після його успішного виступу в матчі з Барселоною, де мадридці перемогли з рахунком 2:1.

Про це він розповів в коментарі Sport.ua.

"Лунін на високому рівні впорався зі своїми обов'язками. Його позиції в Реалі зміцнилися, але не настільки, щоб розраховувати на роль основного голкіпера. Поки що Тібо Куртуа, у якого виникли проблеми зі здоров'ям – недоторканний. Залишається запастися терпінням і дочекатися, чи зміниться щось у табелі про ранги в Реалі після того, як бельгієць відновить тренувальний процес", – сказав Циткін.

Зазначимо, що за виступ в Ель-Класіко Андрія напередодні похвалив Жозе Моурінью. Також високо оцінив гру українця капітан команди Федеріко Вальверде.

Це був дебютний матч для Луніна в нинішньому сезоні. Він замінив Тібо Куртуа, який захворів перед принциповим поєдинком.

Українець завершував гру з капітанською пов'язкою після заміни Федеріко Вальверде. Протягом матчу він здійснив п'ять сейвів.

Наступним суперником Реала стане Расинг. Їхнє протистояння відбудеться 1 листопада та розпочнеться о 17:15 за київським часом.