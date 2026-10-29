Куртуа прокоментував свій стан здоров'я напередодні матчу Ла Ліги

Воротар мадридського Реала Тібо Куртуа висловився про свій стан здоров'я напередодні матчу Ла Ліги з Расінгом.

Слова бельгіця наводить El Chiringuito TV.

За словами голкіпера, він почувається набагато краще, аніж перед дербі із Барселоною та зауважив, що у нього є ще час на відновлення.

🗣️🇧🇪 Courtois habla sobre su baja en el Clásico y manda ánimos tras la tragedia con @marcosbenito9: "Ya estoy mucho mejor, todavía hay tiempo hasta el domingo". "Quiero mandar mucha fuerza a todos los afectados y sus familias". https://t.co/c6g3wupMTD — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 28, 2026

Нагадаємо. у матчі проти каталонців перший номер воріт "вершкових" пропустив через грип. Його чудово замінив Андрій Лунін, який допоміг "Королівському клубу" здобути перемогу з рахунком 2:1.

Якщо Тібо таки вийде на футбольне поле, то цей матч стане для нього 13-м у поточному сезоні-2026/27. У попередніх іграх бельгієць пропустив 14 голів та у двох зустрічах відіграв на нуль.

Поєдинок Ла Ліги Расинг – Реал Мадрид запланований на неділю, 1 листопада, та розпочнеться о 17:15 (за київським часом).

Раніше повідомлялось, що Андрій Лунін став рекордсменом Ель-Класіко серед воротарів.