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Лунін провів тренування з Реалом перед матчем з Валенсією

Олександр Булава — 4 квітня 2025, 19:16
Лунін провів тренування з Реалом перед матчем з Валенсією
Андрій Лунін
Getty Images

Український голкіпер мадридського Реала Андрій Лунін взяв участь у тренуванні команди перед матчем 30 туру Ла Ліги з Валенсією.

Про це повідомляє Marca.

Українець розпочав тренування у загальній групі, попри пошкодження камбаловидного м’яза отриманого на 50-й хвилині гри проти Реал Сосьєдада.

Лунін без видимих ознак дискомфорту займався 15 хвилин сесії, хоча Анчелотті чітко дав зрозуміти на пресконференції, що його перевірять і що його присутність у матчі чемпіонату Іспанії під питанням.

Водночас бельгієць Тібо Куртуа участі у тренуванні на полі не брав.

Тренування Реала

Гра з Валенсією відбудеться у суботу,  5 квітня. Стартовий свисток прозвучить о 17:15 за київським часом.

Нагадаємо, у матчі проти Сосьєдада Лунін пропустив 4 м'ячі, проте це не завадило його команді вийти у фінал. Там Реал зіграє проти Барселони, яка у півфіналі здолала Атлетико.

Андрій Лунін Валенсія Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид

Андрій Лунін

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