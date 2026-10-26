Лунін став рекордсменом Ель-Класіко серед воротарів
Андрій Лунін встановив рекордне досягнення серед воротарів в історії Ель-Класіко.
Про це повідомляє MisterChip.
Українець став першим голкіпером за весь час протистояння між Реалом і Барселоною, який здобув щонайменше чотири перемоги у стартових п'яти матчах.
У поєдинках за участі Луніна мадридці перегравали каталонців з рахунками 3:1, 4:1, 3:2 та 2:1 в останньому протистоянні. Єдиної поразки "вершкові" зазнали в жовтні 2024 року, коли без шансів програли 0:4.
Зазначимо, що за виступ в Ель-Класіко Андрія напередодні похвалив Жозе Моурінью. Також високо оцінив гру українця капітан команди Федеріко Вальверде.
Це був дебютний матч для Луніна в нинішньому сезоні. Він замінив Тібо Куртуа, який захворів перед принциповим поєдинком.
Українець завершував гру з капітанською пов'язкою після заміни Федеріко Вальверде. Протягом матчу він здійснив п'ять сейвів.