Він унікальний: тренер збірної Бельгії – про виклик Лукаку, який відіграв за сезон лише 64 хвилини

Головний тренер національної збірної Бельгії Руді Гарсія пояснив, чому включив до заявки центрфорварда італійського Наполі Ромелу Лукаку.

Його слова передає Reuters.

"Він – наш найкращий бомбардир, а також важливий лідер. Ми не можемо обійтися без нього. Я не можу сказати, яку роль він виконуватиме. Але він уже тренується, щоб якнайшвидше відновитися. Ми хочемо, щоб він досяг свого найкращого рівня. У нас є п'ять тижнів і ще два товариські матчі. Побачимо, як він впорається з серією командних тренувань".

Також фахівець розповів про фізичний стан Лукаку.

"Він одужав. Але він відстає у фізичній формі. Привести його до ладу буде непросто. Не знаю, чи він буде у повній формі на початку чемпіонату світу".

За словами Гарсії, у світі немає футболістів, які могли б замінити Ромелу Лукаку, бо він унікальний.

"У футболі є лише один Ромелу Лукаку. Він унікальний. У нас немає нікого, хто міг би зрівнятися з ним. І він буде мотивований як ніколи раніше на чемпіонат світу".

Ромелу Лукаку у поточному сезоні відіграв 7 матчів на клубному рівні, провівши на полі загалом всього 64 хвилини. У них він відзначився одним голом.

Нагадаємо, напередодні Лукаку отримав великий штраф від Наполі за те, що самостійно відновлювався після травми, ігноруючи вимоги клубу повернутися в Італію.

Також нещодавно стало відомо, що Лукаку покине Наполі.