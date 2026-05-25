Проблема не в грошах: президент Наполі – про продаж клубу

Власник і президент італійського Наполі Ауреліо Де Лаурентіс підтвердив інформацію про те, що отримав пропозицію від американського консорціуму щодо продажу клубу.

Про це повідомляє портал Football Italia за посиланням на The Athletic та Corriere dello Sport.

Де Лаурентіс отримав пропозицію в розмірі 2 мільярдів євро від групи інвесторів на чолі з Меттом Різзеттою. Хоча цю пропозицію було відхилено, американський консорціум усе ще сподівається укласти угоду в найближчі місяці.

Сам президент неаполітанців на пресконференції поділився своїм ставленням до потенційного продажу клубу.

"Американці також робили пропозицію у 900 мільйонів доларів у 2017 році. Я подякував їм і сказав, що попереду ще довгий шлях. Потім ударив COVID, а у 2021 році араби запропонували 3,5 мільярда доларів за покупку Filmauro (кінокомпанія Де Лаурентіса - прим.) та Наполі. Я відповів: "А що я буду робити? Піду на пенсію?". Я хочу сказати, що бачити інтерес - це нормально, але проблема не в грошах, а в тому, чи зможе наступник так само керувати з серцем. Коли ти знімаєш кіно, ти можеш робити це лише з серцем, і те ж саме стосується футболу", - зазначив функціонер.

