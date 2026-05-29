Наполі націлився на лідера атак Ювентуса

Нападник Ювентуса та збірної Сербії Душан Влахович може продовжити кар'єру в Наполі.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За його інформацією, Наполі запитав інформацію щодо умов, на яких можна підписати 26-річного серба. Нагадаємо, контракт Влаховича з Ювентусом діє до кінця червня поточного та досі не продовжений. Наполі сподівається підписати нападника вільним агентом.

Інтерес неаполітанців до Влаховича пов'язаний із тим, що незабаром команду повинен очолити Массіміліано Аллегрі, який добре знайомий із сербом за роботою в Ювентусі.

У поточному сезоні на рахунку Влаховича 19 голів і 2 асисти в 23 матчах за Ювентус у всіх турнірах. Трансферна вартість нападника оцінюється в 35 мільйонів євро.