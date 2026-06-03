Бельгія переграла Хорватію, Гана розписала мирову з Уельсом: результати товариських матчів

У вівторок, 2 червня, відбулись товариські матчі учасників чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Збірна Бельгії у Рієці здобула перемогу над Хорватією завдяки голам Тілеманса та Лукаку в кожному з таймів.

Гана під керівництвом 73-річного португальського фахівця Карлуша Кейроша змогла перервати серію з п'яти поразок поспіль у товариських матчах, зігравши внічию з Уельсом.

Марокко з дублем півзахисника ПСВ Ісмаеля Сайбарі розтрощило Мадагаскар з рахунком 4:0.

Товариські матчі

2 червня

Хорватія – Бельгія 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 38 Тілеманс, 0:2 – 90+6 Лукаку

Марокко – Мадагаскар 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 – 4 Сайбарі, 2:0 – 25 Сайбарі, 3:0 – 78 Рахімі (пен), 4:0 – 78 Рахімі

Уельс – Гана 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 66 Їренк'ї, 1:1 – 90+3 Кумас

Нагадаємо, ЧС-2026 відбудеться з 11 червня до 19 липня у США, Мексиці та Канаді. У Мундіалі 2026 року візьме участь рекордна кількість збірних – 48.

Раніше повідомлялося, що зірковий вінгер Сантоса та збірної Бразилії Неймар може пропустити перший матч ЧС-2026.