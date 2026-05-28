Аллегрі стане новим головним тренером Наполі – інсайдер

58-річний італійський фахівець Массіміліано Аллегрі стане новим головним тренером Наполі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Аллегрі погодився на всі умови, запропоновані неаполітанським клубом, і незабаром підпише контракт. Угода вважається укладеною, найближчим часом він підпише контракт.

Попереднім клубом фахівця був Мілан, який він покинув після завершення сезону. Під його керівництвом "россонері" набрали 70 очок і посіли п'яте підсумкове місце у турнірній таблиці Серії А. Наполі під керівництвом Антоніо Конте набрав 76 очок і став віцечемпіоном.

