Аллегрі стане новим головним тренером Наполі – інсайдер

Олександр Булава — 28 травня 2026, 19:35
Массіміліано Аллегрі
Getty Images

58-річний італійський фахівець Массіміліано Аллегрі стане новим головним тренером Наполі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Аллегрі погодився на всі умови, запропоновані неаполітанським клубом, і незабаром підпише контракт. Угода вважається укладеною, найближчим часом він підпише контракт.

Попереднім клубом фахівця був Мілан, який він покинув після завершення сезону. Під його керівництвом "россонері" набрали 70 очок і посіли п'яте підсумкове місце у турнірній таблиці Серії А. Наполі під керівництвом Антоніо Конте набрав 76 очок і став віцечемпіоном.

