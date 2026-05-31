Де Брейне: Я радий, що Конте йде із Наполі

Зірковий бельгійський півзахисник Наполі Кевін Де Брейне зізнався, що радий відходу Антоніо Конте з посади головного тренера команди.

Слова хавбека наводить Het Nieuwsblad.

"Чи радий я, що Конте йде? Для мене — так. Він не мав залишатися. У Конте зовсім інше бачення футболу, ніж у мене. Я майже не грав на своїй природній позиції. Але я завжди віддавав усі 100%.

Ми грали дуже оборонно. Коли ти забиваєш один гол за матч, граючи за схемою 5-4-1 — це обмежує. На початку сезону ми взагалі сідали занадто глибоко. Наш найкращий бомбардир забив усього 10 м'ячів — статистика говорить сама за себе", – заявив бельгієць.