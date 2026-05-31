Де Брейне: Я радий, що Конте йде із Наполі
Зірковий бельгійський півзахисник Наполі Кевін Де Брейне зізнався, що радий відходу Антоніо Конте з посади головного тренера команди.
Слова хавбека наводить Het Nieuwsblad.
"Чи радий я, що Конте йде? Для мене — так. Він не мав залишатися. У Конте зовсім інше бачення футболу, ніж у мене. Я майже не грав на своїй природній позиції. Але я завжди віддавав усі 100%.
Ми грали дуже оборонно. Коли ти забиваєш один гол за матч, граючи за схемою 5-4-1 — це обмежує. На початку сезону ми взагалі сідали занадто глибоко. Наш найкращий бомбардир забив усього 10 м'ячів — статистика говорить сама за себе", – заявив бельгієць.
Де Брейне перейшов у Наполі минулого літа вільним агентом. Конте вирішив покинути клуб після завершення поточного сезону, про що вже повідомив керівництво Наполі. 34-річний бельгієць відзначився 5 голами та 4 асистами в 21 матчі на клубному рівні у поточному сезоні.