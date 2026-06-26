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Мілан підпише форварда ПСЖ за рекордну для себе суму

Олег Дідух — 26 червня 2026, 20:18
Мілан підпише форварда ПСЖ за рекордну для себе суму
Гонсалу Рамуш
Getty Images

Нападник французького ПСЖ і збірної Португалії Гонсалу Рамуш стане гравцем Мілана.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За його інформацією, всі умови трансферу вже узгоджені. Рамуш стане найдорожчим придбанням у історії Мілана.

Наразі цей статус належить Рафаелу Леау, за якого в 2019 році заплатили 49,5 мільйона євро. Сума трансферу Рамуша, з урахуванням бонусів, складе більше 50 мільйонів. За інформацією Даніеле Лонго, йдеться про 53-54 мільйони євро.

Рамуш виступає за ПСЖ з літа 2023 року, парижани заплатили за нього Бенфіці 65 мільйонів євро. У сезоні-2025/26 на рахунку 25-річного нападника 12 голів і 2 асисти в 45 матчах у всіх турнірах. Форвард забив 10 голів у 26 матчах за збірну Португалії.

Мілан ПСЖ Гонаслу Рамуш

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