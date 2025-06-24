Мілан віддасть свого таланта в оренду

Нападник Мілана Франческо Камарда близький до переходу в оренду у Лечче.

Про це пише Sky Sport Italia.

Мілан та Лечче близькі до завершення угоди. 17-річний Камарда перейде до "джалороссі" на правах оренди, яка включатиме право викупу.

Втім, колектив Алегрі матиме опцію зворотнього трансферу свого вихованця.

У сезоні 2024/25 Камарда відіграв 14 матчів за головну команду Мілана, однак поки не відзначився результативними діями. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить 10 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що лівий захисник Мілана Тео Ернандес незабаром стане гравцем клубу Аль-Хіляль.