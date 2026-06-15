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Мілан визначився з кандидатурою нового головного тренера

Олександр Булава — 15 червня 2026, 20:35
Мілан визначився з кандидатурою нового головного тренера
Рубен Аморім
Манчестер Юнайтед

Колишній наставник Спортинга та Манчестер Юнайтед Рубен Аморім стане новим головним тренером Мілана.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

41-річний фахівець підпише 2-річний контракт - до літа 2028 року з опцією продовження ще на один сезон.

Аморім погодився на всі умови та підпише угоду цього тижня.

Нагадаємо, Аморім у січні був звільнений з посади наставника Манчестер Юнайтед, де працював з листопада 2024 року та привів команду до фіналу Ліги Європи УЄФА в Більбао в травні 2025-го. Нещодавно фахівцем цікавилась португальська Бенфіка.

Наприкінці минулого клубного сезону Мілан звільнив Аллегрі з посади головного тренера.

Мілан Рубен Аморім

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