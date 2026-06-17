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Колишній шеф-скаут Шахтаря може стати техдиром Мілана

Олег Дідух — 17 червня 2026, 17:51
Колишній шеф-скаут Шахтаря може стати техдиром Мілана
Жозе Боту
ФК Шахтар

Новим технічним директором Мілана може стати Жозе Боту, який наразі займає аналогічну посаду в бразильському Фламенго.

Про це повідомляє TuttoMercatoWeb.

Ще кілька днів тому дуже близьким до призначення на посаду технічного директора Мілана був Маркус Крьоше з Айнтрахта, який мав перейти в італійський клуб разом зі спортивним директором Тіммо Хардунгом. Проте ці переходи на грані зриву через те, що Айнтрахт вимагає компенсацію в 10 мільйонів євро за своїх топменеджерів.

Мілан платити такі гроші не готовий та почав розглядати альтернативні варіанти, один із яких – Жозе Боту, в якого хороші стосунки з новим головним тренером "россонері" Рубеном Аморімом.

Нагадаємо, з 2018 до 2021 року Боту обіймав посаду директора відділу скаутингу донецького Шахтаря.

Боту Мілан Фламенго

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