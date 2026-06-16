Це була мрія: Аморім – про призначення тренером Мілана

Новий головний тренер Мілана Рубен Аморім пояснив своє рішення очолити італійський клуб.

Його слова передає пресслужба "россонері".

"Є мрії, які супроводжують тебе протягом усієї кар'єри, і тренувати Мілан завжди було однією з моїх мрій.

Точно знаю, що означає цей клуб: історія, престиж і надзвичайна армія вболівальників по всьому світу. Це виклик, який я приймаю з гордістю та ентузіазмом, повністю усвідомлюючи, що символізують ці кольори.

Я з нетерпінням чекаю на початок роботи, щоб щодня відчувати ту пристрасть, яка рухає Міланом", – сказав Аморім.