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Це була мрія: Аморім – про призначення тренером Мілана

Олександр Булава — 16 червня 2026, 20:58
Це була мрія: Аморім – про призначення тренером Мілана
Рубен Аморім
Getty Images

Новий головний тренер Мілана Рубен Аморім пояснив своє рішення очолити італійський клуб.

Його слова передає пресслужба "россонері".

"Є мрії, які супроводжують тебе протягом усієї кар'єри, і тренувати Мілан завжди було однією з моїх мрій.

Точно знаю, що означає цей клуб: історія, престиж і надзвичайна армія вболівальників по всьому світу. Це виклик, який я приймаю з гордістю та ентузіазмом, повністю усвідомлюючи, що символізують ці кольори.

Я з нетерпінням чекаю на початок роботи, щоб щодня відчувати ту пристрасть, яка рухає Міланом", – сказав Аморім.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, 41-річний фахівець підписав 2-річний контракт – до літа 2028 року з опцією продовження ще на один сезон.

Наприкінці минулого клубного сезону Мілан звільнив Аллегрі з посади головного тренера.

Мілан Чемпіонат Італії, Серія А Рубен Аморім

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