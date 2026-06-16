Мілан призначив нового головного тренера
Рубен Аморім
Мілан
Мілан оголосив про призначення екснаставника Спортинга та Манчестер Юнайтед Рубена Аморіма на посаду головного тренера.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі угоди не розголошуються.
За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, 41-річний фахівець підписав 2-річний контракт – до літа 2028 року з опцією продовження ще на один сезон.
Нагадаємо, Аморім у січні був звільнений з посади наставника Манчестер Юнайтед, де працював з листопада 2024 року та привів команду до фіналу Ліги Європи УЄФА в Більбао в травні 2025-го. Нещодавно фахівцем цікавилась португальська Бенфіка.
Наприкінці минулого клубного сезону Мілан звільнив Аллегрі з посади головного тренера.