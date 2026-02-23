Луческу дізнався своє майбутнє у збірній Румунії перед плейоф відбору на ЧС-2026

Збірна Румунії з футболу гратиме у плейоф відбору до чемпіонату світу-2026 під керівництвом Мірчі Луческу, який мав серйозні проблеми зі здоров'ям.

Про це повідомляє Федерація футболу Румунії.

Колишній наставник Шахтаря та Динамо пройшов додаткові медичні обстеження та мав консультації з керівництвом федерації. За їх підсумками було ухвалене рішення, що стан Луческу дозволяє йому надалі бути біля керма національної команди.

Раніше у місцевій федерації запевняли, що готові до будь-якого розвитку подій.

"Містер" заявив, що найважливіше на сьогодня – це підготовка команди до вдібору на Мундіаль. Луческу розповів, що постійно перебував на зв'язку зі своїми помічниками та гравцями.

"У нас є команда з цінних футболістів, і я впевнений, що вони якісно підготуються до цих ігор. Вони талановиті та прагнуть зробити румунів щасливими. Я вірю в амбіції та силу цієї групи, а також у її здатність подолати цей виклик. Переконаний, що разом ми можемо здобути путівку на чемпіонат світу. Зараз нам потрібна хороша атмосфера, яка дозволить спокійно підготуватися до цих надзвичайно важливих матчів для всього румунського футболу", – заявив 80-річний коуч.

Нагадаємо, що наприкінці січня 2026-го Луческу терміново госпіталізували до однієї з лікарень Бухареста. Розпочалось все через застуду, а стан ускладнився через поважний вік і проблеми із серцем.

Через декілька днів з'явилась інформація про виписку наставника з лікарні. Луческу відреагував на свою госпіталізацію, зауваживши, що уся ця ситуація є дещо перебільшена.

Відзначимо, що тренер очолив збірну Румунії влітку 2024-го. Відтоді провів на чолі національної команди 16 ігор: 11 перемог, 1 нічия та 4 поразки.

Луческу спробує вивести рідну збірну на ЧС-2026. У плейоф відбору на Мундіаль румуни зіграють проти Туреччини (26 березня).