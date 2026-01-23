Луческу терміново госпіталізували через проблеми зі здоров'ям

Колишнього тренера Шахтаря та Динамо Мірчу Луческу цього тижня госпіталізували до однієї з лікарень Бухареста.

Про це повідомляє румунське видання ProSport.

Проблеми у 80-річного фахівця розпочалися через сильну застуду, яку він переніс після Різдва. Перебіг хвороби ускладнили поважний вік тренера та проблеми із серцем.

У лікарні Луческу пройшов курс інтенсивного лікування, але не зміг одужати. Ба більше, у румуна з'явилися нові проблеми зі здоров'ям.

Вже за два місяці збірна Румунії, яку очолює Містер, повинна зіграти півфінальний матч плейоф відбору на ЧС-2026 проти Туреччини. Взимку Луческу планував відвідати Анталію, де проводять збори більшість румунських клубів. Через поганий стан здоров'я Луческу відправив переглядати гравців збірної своїх помічників.

Зазначимо, що у 2009 році Луческу переніс операцію на серці. На той момент румун ще очолював донецький Шахтар. Під час перебування на посаді головного тренера Динамо Луческу мав проблеми з ногами.

Нагадаємо, що Луческу, попри поважний вік, продовжує працювати зі збірною Румунії, яку очолює із серпня 2024 року. Півфінальний матч плейоф з Туреччиною відбудеться 26 березня.

Раніше Луческу не захотів відповідати на питання про зарплату на посаді керманича "триколірних".