Колишній асистент Луческу відмовився очолити Динамо U-19 – ЗМІ

Київське Динамо розглядало на посаду головного тренера юнацької команди U-19 колишнього гравця "біло-синіх" Огнєна Вукоєвича.

Про це повідомляє Футбол 24.

Хорватський спеціаліст повинен був замінити Ігоря Костюка, який став наступником Олександра Шовковського на чолі основної команди киян. За інформацією порталу, Вукоєвич відмовився від даної пропозиції, адже наразі не готовий повертатись в Україну.

Зараз ексгравець очолює хорватську команду Рудеш U-17 (із жовтня 2025-го). Водночас Огнєн виконує роль голови скаутингу клубу.

Нагадаємо, що хорват виступав за столичний гранд протягом 2008-2015 років. Щоправда, були перерви на оренди у московський Спартак та Динамо Загреб. У біло-синій футболці киян легіонер провів 218 матчів (16 голів та 13 асистів).

Після кар'єри, яку закінчив влітку 2017-го, став працювати скаутом київського колективу (2017-2020). Після чого до кінця 2022-го був асистентом тоді головного тренера "біло-синіх" Мірчі Луческу.

Динамо Київ після 16 турів йде впритул до трійки лідерів УПЛ-2025/26. Підопічні Костюка з 26 очками посідають четверте місце у турнірній таблиці першості. Відставання від третього житомирського Полісся складає лише 4 бали, а від лідера черкаського ЛНЗ та другого Шахтаря – 9 пунктів.

20 лютого кияни зіграють проти Руха у першому офіційному матчі 2026 року. Початок зустрічі 17-го туру УПЛ – о 18:00.

