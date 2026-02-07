Готові до будь‑якого сценарію: у Федерації Румунії відреагували на можливу заміну Луческу

Президент Федерації футболу Румунії Резван Бурляну висловився про стан здоров'я Мірчи Луческу та його можливу заміну на іншого тренера.

Слова румунського функціонера цитує AGERPRES

Бурляну зауважив, що у Федерації уважно стежить за розвитком ситуації щодо стану здоров'я Луческу. 80-річного тренера кілька разів відвідували в лікарні.

"Можу сказати, що його стан покращився. Наразі він все ще перебуває в лікарні, але не через серйозну проблему, як це було кілька тижнів тому. Він під медичним наглядом, і ми очікуємо, що протягом найближчих днів його випишуть", – зауважив Бурляну.

Найближчим часом Луческу вирушить за кордон для другого медичного огляду. Орієнтовно до 20 лютого у Федерації знатимуть медичні висновки про його стан, після чого прийматимуть остаточне рішення стосовно його перебування на тренерському містку збірної.

"Наразі ми готові до будь‑якого сценарію. Безумовно, ми будемо діяти відповідно в той момент, коли будемо знати стан здоров'я пана Луческу – з одного боку підтверджений лікарями на національному рівні, а потім підтверджений іноземними фахівцями. Я б не хотів зараз обговорювати варіанти заміни, це було б некоректно щодо нашого головного тренера", – зауважив Бурляну.

Нагадаємо, що у Мірчи Луческу загострилися проблеми із серцем на тлі перенесеного грипу. Тренер кілька разів потрапляв до лікарні.

Втім, Містер заспокоїв вболівальників, які хвилюються за його стан здоров'я. За словами румуна, "ситуацію з госпіталізацією було перебільшено".

26 березня 2026 року національна збірна Румунії зіграє матч плейоф кваліфікації на ЧС-2026 проти команди Туреччини.