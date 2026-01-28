Екстренера Динамо та Шахтаря Мірчу Луческу виписали з лікарні після термінової госпіталізації, яка знадобилась раніше.

Про це повідомляє румунський ресурс GSP.

Спочатку фахівця шпиталювали через аритмію, а згодом ситуація ускладнилась через грип та високу температуру.

Сьогодні, 28 січня Луческу виписали з лікарні, але він залишатиметься під медичним наглядом та розглядає можливість комплексного огляду зарубіжними фахівцями.

Зазначимо, що у 2009 році Луческу переніс операцію на серці. На той момент румун ще очолював донецький Шахтар. Під час перебування на посаді головного тренера Динамо Луческу мав проблеми з ногами.

Нагадаємо, що 80-річний наставник продовжує працювати зі збірною Румунії, яку очолює із серпня 2024 року. Півфінальний матч плейоф з Туреччиною відбудеться 26 березня.

За свою довгу кар'єру румун встиг попрацювати з Інтером, Галатасараєм, Бешикташем, київським Динамо та Шахтарем, з яким виграв Кубок УЄФА-2009.

Раніше Луческу не захотів відповідати на питання про зарплату на посаді керманича "триколірних".