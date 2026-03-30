Луческу повідомив подробиці своєї госпіталізації після втрати свідомості

Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу розповів про свій стан здоров'я та пояснив, за яких обставин опинився в лікарні напередодні.

Його слова передає Golazo.

Досвідчений фахівець заявив, що нервове напруження після гри раунду плейоф кваліфікації на ЧС-2026 проти Туреччини (0:1) вплинуло на його самопочуття. Він підтвердив, що дійсно втратив свідомість, проте спростував інформацію, що в нього зупинялось серце.

"Зараз зі мною все добре. Я дуже сильно розлютився, коли почав аналізувати матч із Туреччиною, хоча вже минуло три дні. І через цей нервовий стан мені стало погано. Я відчув, що більше не можу нормально дихати. У жодному разі в мене не було зупинки серця, хоча я бачив, що деякі так писали. Була фібриляція. Таке зі мною вже траплялося вперше, коли я був у Брешії. Було дуже холодно, мене тоді теж відвезли до лікарні. Лікарі сказали, що якщо серцевий ритм сам не відновиться, то наступного ранку мені зроблять розряд, але вранці пульс нормалізувався. Потім це знову сталося наприкінці минулого року. І тепер знову", – сказав Луческу.

80-річний фахівець заявив, що попереду на нього чекає ще один комплекс обстежень. Він пропустить товариський матч збірної Румунії проти Словаччини, який мав стати останнім у його кар'єрі.

"Куди мені ще їхати? Хто мене відпустить після всього, що сталося? Сподіваюся, хлопці впораються й без мене, хоча я не розумію сенсу такого матчу та чому ФІФА ухвалила таке рішення. Все, закінчено. Але важливіше інше. Я вірю в потенціал цього покоління. У футболістів є великий талант. За належної підтримки вони разом із новим тренером зможуть досягти хороших результатів – я в цьому впевнений", – додав Луческу.

Окрім цього, Мірча Луческу відзначив, що йому приємна увага та турбота, яку він отримав після госпіталізації. Тренер подякував усім за підтримку, зокрема, й українцям.

"Усі вже знали, що зі мною сталося, через 40-45 хвилин після інциденту. Навіть Джорджіо Маркетті, заступник генерального секретаря УЄФА, написав мені. Італійці, турки, люди з України – я був вражений, скільки людей про мене подумали. Телефон буквально заблокувався від повідомлень. Усім дякую за підтримку – зі мною все добре", – сказав Луческу.

Нагадаємо, що 26 березня Мірча Луческу переписав історію футболу. Він став найстаршим тренером на рівні національних збірних.