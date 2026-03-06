ЛНЗ заявив на другу частину сезону УПЛ нігерійського півзахисника

У заявці ЛНЗ на другу частину сезону Української Прем'єр-ліги з'явився нігерійський півзахисник Джубріл Моренікеджі.

Відповідна інформація з'явилася на сайті УПЛ.

Гравець 2008 року народження. Відомо, що його зріст 175 см та вага 67 кг, однак більше інформації про футболіста немає. Його заявили сьогодні, 6-го березня.

Як відомо, позавчора, 4 березня, ЛНЗ поступився Буковині у чвертьфіналі Кубку України.

Напередодні черкаський клуб також зазнав поразки в чемпіонаті України від Полісся, через що команда Пономарьова втратила лідерство у турнірній таблиці, пропустивши вперед Шахтар, який свій матч виграв.