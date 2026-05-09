ЛНЗ – Динамо. Коли та де дивитися центральний матч 27 туру УПЛ

У суботу, 9 травня, відбудеться центральний матч 27-го туру Української Прем'єр-ліги, в якому черкаський ЛНЗ прийматиме київське Динамо.

Поєдинок на стадіоні "Черкаси-Арена" розпочнеться о 15:30 за київським часом. Зустріч розсудить арбітр ФІФА Віталій Романов із Дніпра.

Матч ЛНЗ – Динамо можна буде переглянути на каналі УПЛ ТБ, який, зокрема, доступний на OTT-платформі MEGOGO.

У першому колі зустріч суперників завершилася на користь команди Віталія Пономарьова (1:0). Переможний гол в матчі забив хавбек "фіолетових" Євген Пастух.

У турнірній таблиці ЛНЗ йде на третьому місці, відстаючи від Полісся на два бали. Динамо з 47 заліковими пунктами посідає четверту сходинку.

На думку ліцензованого букмекера betking, незначним фаворитом матчу є кияни, перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,20. Нічия – 3,20. Звитяга господарів поля – 3,60.

