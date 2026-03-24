ЛНЗ: Без визначення спільного вектору реформи та вплив на арбітрів є неприпустимими

Черкаський ЛНЗ оприлюднив власну позицію щодо суддівства в чемпіонаті України, виступивши проти ідеї покарання арбітрів безпосередньо командами.

Відповідна заява опублікована на сайті клубу.

У заяві клубу зазначається, що керівництво підтримує прагнення вдосконалити суддівську систему через відкритість, системний підхід та відповідальність.

"Футбольний клуб ЛНЗ підтримує прагнення українських клубів до вдосконалення всіх складових футболу, зокрема й суддівської системи. Ми переконані, що лише системний підхід, відкритість процесів та відповідальність усіх учасників футбольної спільноти можуть забезпечити якісні зміни".

Представники ЛНЗ наголошують на необхідності проведення спільної зустрічі команд із керівництвом УПЛ та УАФ для формування єдиної стратегії розвитку. У клубі вважають, що відсутність чіткого бачення рішення проблеми може перетворити подібні ініціативи на декларативні кроки без практичного результату.

"Водночас наголошуємо, що будь-які зміни мають бути результатом узгодженої позиції всієї футбольної спільноти. Насамперед вважаємо за необхідне проведення спільної зустрічі клубів разом із УПЛ та керівництвом УАФ для формування чіткого бачення та визначення стратегічного вектора розвитку.

На сьогодні відсутність єдиного розуміння кінцевої мети та шляхів її досягнення створює ризики точкових рішень без системного ефекту. У такому вигляді подібні ініціативи можуть бути сприйняті футбольною громадськістю як декларативні та такими, що не матимуть практичного результату".

Підкреслюється також, що клуби не повинні брати на себе дисциплінарні функції щодо дискваліфікації рефері, оскільки така практика може призвести до хаосу в управлінні футбольними процесами.

"Окремо наголошуємо, що клуби не повинні та не можуть брати на себе функції дисциплінарного впливу на арбітрів, зокрема щодо їх дискваліфікації. Подібна практика є неприйнятною, оскільки створює ризики і може призвести до хаосу в управлінні футбольними процесами".

Нагадаємо, напередодні донецький Шахтар також висловив власну позицію щодо цієї ситуації, наголосивши, що розслідувати зловживання та карати рефері мають виключно відповідні органи УАФ.

Раніше президент Полісся Геннадій Буткевич звернувся до керівництва УАФ з вимогою довічно відсторонити від футболу арбітра Дениса Шурмана через спірні рішення під час роботи з системою ВАР у матчі 19-го туру УПЛ проти Динамо (1:2 – поразка "вовків").

Зауважимо, що ініціативу загального реформування арбітражу публічно підтримали сім інших команд Української Прем'єр-ліги, серед яких Верес, Металіст 1925, Оболонь, Кривбас, Колос, Рух та СК Полтава.