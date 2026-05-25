Футболіст ЛНЗ розкрив грандіозне завдання команди на історичний сезон у єврокубках

Лівий вінгер черкаського ЛНЗ Артур Микитишин розповів, що клуб ставить перед собою амбітні цілі на історичний єврокубковий сезон-2026/27 у Лізі конференцій.

Його слова наводить Український футбол.

Футболіст відреагував на те, що багато уболівальників переконані, що команда Віталія Пономарьова не зіграє багато матчів у єврокубках.

"Наша мета – вийти до групового етапу. Будемо наполегливо працювати, а час покаже, на що ми здатні", – відповів атакувальний гравець.

Нагадаємо, що Микитишин виступає за клуб із Черкас із січня 2026-го, провівши 14 ігор за нову команду (один гол).

ЛНЗ за підсумками розіграшу УПЛ-2025/26 посів друге місце, завоювавши срібні медалі першості (60 балів). Черкаський колектив поступився лише чемпіону донецькому Шахтарю (72 очки).

Підопічні Пономарьова випередили житомирське Полісся, яке фінішувало третім, лише на один пункт. В останньому турі УПЛ черкащани мінімально обіграли Оболонь (1:0).

