Шахтар – про ситуацію з суддівством в УПЛ: Клуби не можуть виступати в ролі карального органу

Донецький Шахтар оприлюднив власну позицію щодо ситуації із суддівством у чемпіонаті України, зверненням клубів УПЛ стосовно арбітражу до УАФ та ініціативи Полісся довічно відсторонити арбітра Дениса Шурмана.

"Футбольний клуб Шахтар послідовно дотримується незмінної позиції: ми виступаємо за системний розвиток суддівства в українському футболі на основі найкращих європейських практик – з акцентом на прозорі процедури, єдині стандарти та якісну підготовку арбітрів.

Ми розуміємо складність роботи арбітрів, наявність людського фактора, а також те, що формування ефективної та стійкої системи потребує часу, послідовної роботи та інвестицій у навчання і розвиток".

Керівництво донецької команди вважає, що футбольні клуби не можуть виконувати роль карального органу, а розслідування можливих зловживань має належати до компетенції відповідних структур УАФ.

"Ми вважаємо, що це перебуває у компетенції відповідних футбольних органів і має вирішуватися в межах встановлених процедур та регламентів. Клуби не можуть виступати в ролі карального органу. Важливо розмежовувати помилки, які можуть виникати через людський фактор, та змову або корупцію.

У випадку підозр щодо змови групи осіб чи корупції дій, відповідні органи УАФ мають проводити перевірку, встановлювати факти та ухвалювати рішення відповідно до регламентів. Такі рішення мають ґрунтуватися виключно на доказах, а не на припущеннях".

Нагадаємо, раніше президент Полісся Геннадій Буткевич звернувся до керівництва УАФ з вимогою довічно відсторонити від футболу арбітра Дениса Шурмана через спірні рішення під час роботи з системою ВАР у матчі 19-го туру УПЛ проти Динамо (1:2 – поразка "вовків").

Зауважимо, що ініціативу загального реформування арбітражу публічно підтримали сім інших команд Української Прем'єр-ліги, серед яких Верес, Металіст 1925, Оболонь, Кривбас, Колос, Рух та СК Полтава.