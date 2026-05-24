Треба вже готуватися: тренер ЛНЗ прокоментував вихід команди в єврокубки

Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов поділився емоціями від перемоги над київською Оболонню у заключному, 30-му турі УПЛ, яка принесла його команді друге місце в чемпіонаті.

Про це наставник розповів у коментарі для УПЛ.ТБ.

"Звичайно, задоволені. У перший рік нашої роботи завоювали срібні нагороди. І я хочу дуже подякувати всім – тренерському штабу, менеджменту, футболістам, які прийняли наші вимоги і повірили в них. Сьогодні потрібно посвяткувати, а завтра потрібно думати, як грати в єврокубках і в наступному чемпіонаті, тому що для нас це нове і складно. І ми бачили, що всі українські команди попадали в єврокубки непросто, всі мали певні складнощі. Потрібно дуже добре підготуватися, проаналізувати. Тож не можна довго святкувати – треба вже готуватися", – зазначив Пономарьов.

Оцінюючи сам поєдинок, тренер підкреслив серйозний рівень суперника, адже до цієї зустрічі "Оболонь" не програвала на домашній арені у восьми матчах поспіль.

"До "Оболоні" потрібно готуватися, це специфічна команда в нашому чемпіонаті, тому гра була досить складною, як ми й очікували".

Також Пономарьов прокоментував майбутнє команди в єврокубках і що можна буде від них очікувати.

"Потрібно проаналізувати цей сезон, тому що в нас були два різні кола. Друге коло, я не можу сказати, що ми зіграли з точки зору результату погано, якщо порахувати очки, але були певні моменти... Це було складніше. Потрібно добре підготуватися в усіх аспектах, тому що за друге місце ми боролися до кінця чемпіонату. Складно, тому що потрібно бути психологічно до цього готовим. Я бачив за останні буквально три тижні, що футболісти за цей рік віддали дуже багато фізичних і психологічних сил, видно було, що їм складно. Тим цінніше, що вони сьогодні вийшли, вони розуміли, наскільки важливий для нас результат, особливо для наших вболівальників після попереднього матчу. Останні два матчі були схожими, але там не змогли забити, а тут змогли".

Нагадаємо, що "фіолетові" переграли Оболонь й завершили чемпіонат на другому місці в турнірній таблиці, випереджаючи Полісся на одне очко.