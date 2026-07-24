Тренер Гента розповів, чого забракло його команді для перемоги над ЛНЗ у Лізі конференцій

Головний тренер Гента Рік де Міл поділився враженням після нічиєї (0:0) з черкаським ЛНЗ у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференції-2026/27.

Його цитує HLN.

Наставник бельгійського клубу зазначив, що його команда створила декілька моментів біля воріт суперника та при цьому зберегла свої володіння "на замку". Рік де Міл додав, що перші 25 хвилин були незадовільними, адже були великі проблеми на правому фланзі через незлагодженість його підопічних.

"Через це ми не могли чинити достатнього тиску вперед з того флангу і стояли занадто низько. А це, у свою чергу, призводить до того, що легше втрачати м'яч. На європейській арені потрібно бути ефективним. Якби ми реалізували свої моменти, ситуація виглядала б зовсім інакше.

Матч-відповідь? Мине тиждень. І на тренуваннях ми можемо зробити нові кроки вперед. Перед цим протистоянням ми казали, що хочемо продовжувати виступи. І це, звісно, не змінилося.

Я також побачив позитивні моменти. З Берджесом у команді відразу з'явилося набагато більше лідерства. Наш молодий нападник Вергара у певні моменти чудово проявив себе", – сказав де Міл.