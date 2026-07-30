Ексфорвард збірної України спрогнозував результат матчу Гент – ЛНЗ у Лізі конференцій

Головний тренер Реал Фарми Іван Гецко поділився очікуваннями від матчу-відповіді другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між Гентом і ЛНЗ.

Його слова передає Український футбол.

Автор першого гола в історії національної збірної України вважає, що срібний призер УПЛ здатен здійснити сенсацію. Він заявив, що команда Віталія Віталія Пономарьова знову гратиме у власному стилі, діючи від оборони на контратаках та терпляче чекатиме на свій момент.

Експерт підкреслив, що ЛНЗ має всі шанси пройти до наступного етапу відбору. Він спрогнозував, що черкасці зіграють на нуль і виконають поставлене перед ними завдання.

"Що стосується першої гри між Гентом і ЛНЗ, чесно кажучи, все було саме так, як і очікувалося. Ніяких надзвичайних чи сенсаційних відкриттів я для себе в цьому матчі не побачив. Це була нормальна, робоча гра. Дуже непоганий дебют у єврокубках. Звісно, завжди хочеться більшого та можна зіграти ще краще. Але якщо є такий результат, то це теж цілком непоганий підсумок. На цій стадії немає нічого неможливого – все абсолютно реально та все в їхніх руках. Мій прогноз залишається незмінним. Найголовніше – це правильно скористатися своїм головним козирем. Цілком можливо, що ЛНЗ зможе виграти 1:0, зігравши позаду на нуль та використавши свій шанс біля воріт Гента", – сказав Гецко.

Зазначимо, що в першому поєдинку команди не визначили сильнішого. Вони зіграли внічию з рахунком 0:0.

Матч-відповідь відбудеться 30 липня. Він розпочнеться о 21:30 за київським часом.