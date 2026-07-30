ЛНЗ переписує історію клубу: анонс матчу-відповіді проти Гента у кваліфікації Ліги конференцій

Черкаський ЛНЗ проведе свій перший виїзний єврокубковий матч в історії. Команда Віталя Пономарьова в Бельгії зустрінеться з місцевим Гентом.

Поєдинок відбудеться 30 липня і розпочнеться о 21:30 за київським часом.

Не все втрачено

Перший поєдинок між командами відбувся тиждень назад в Польщі й закінчився безгольовою нічиєю. Команди провели доволі рівний поєдинок, без особливо яскравих моментів.

Гент, на відміну від українського колективу, досвідчений єврокубковий боєць, але забити дебютанту турніру так і не вдалося. Для багатьох експертів цей результат був доволі несподіваним.

Наставник Генту Рік де Міл після матчу не був задоволений діями своїх підопічних, натякнувши на погану гру команди в першій половині гри.

Віталій Пономарьов же зауважив, що команді не вистачило досвіду таких турнірів, і його футболістам не вдалося повністю розкритися і показати свою гру.

Чого очікувати?

За минулий тиждень команди не проводили додаткових товариських матчів і повністю були зосереджені на тренувальному процесі. Очевидно, що Гент "перезбере" свою гру і підійде до матчу-відповіді більш зосереджено, ніж було у Плоцьку.

В першій грі бельгійці мали декілька моментів, серед яких варто відзначити удар в перекладину, тому в сьогоднішньому поєдинку слід очікувати ще більшу спрямованість на атаку.

Що стосується ЛНЗ, то черкасцям головне не "загнати" себе психологічно. Одним з плюсів буде той факт, що у команди Пономарьова нема сильного тиску за результат, як, наприклад, у випадку з Динамо, яке буде грати в паралельному матчі з ПАОКом.

Основною задачею буде витримати стартовий натиск господарів поля, яких поженуть вперед домашні трибуни, а там вже і шукати свій шанс на гол. Радує, що всі гравці ЛНЗ в бойовій готовності, новин про кадрові проблеми не поступало.

Віталій Пономарьов ФК ЛНЗ

Хто судитиме?

Розсудить матч бригада арбітрів з Косова, на чолі з головним рефері Генком Нуцею. На лініях працюватимуть Фатмір Секірача та Паштрику Буррніку. Четвертий рефері – Ердал Засела.

Зазначимо, що на цьому матчі буде відсутня система VAR, а головний арбітр призначає пенальті в кожному другому міжнародному матчі, на якому Нуца працював: 5 пенальті в 10 поєдинках. Тому, особливо уважними треба бути у своєму штрафному майданчику обом клубам.

Де дивитися

Матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Гентом та ЛНЗ відбудеться 30 липня в Бельгії й розпочнеться о 21:30 за київським часом. В Україні гру Гент – ЛНЗ можна переглянути онлайн безплатно на платформі Київстар ТБ.

Букмекери вважають фаворитом бельгійську команду. Їхня перемога оцінюється коефіцієнтом 1,44. Нічия – 4,20. Виграш підопічних Віталія Пономарьова – 7,50.

Прохід Гента до наступної стадії турніру – 1,20. На те, що ЛНЗ проб'ються у третій раунд відбору – 4,33.

Очікується, що цей поєдинок не буде надто результативним. На тотал більше 3,5 коефіцієнт дають 3,33, а ТМ 3,5 оцінюється в 1,30.