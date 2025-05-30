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Ліверпуль зробив другу пропозицію Баєру щодо Вірца

Володимир Максименко — 30 травня 2025, 15:49
Ліверпуль зробив другу пропозицію Баєру щодо Вірца
Флоріан Вірц та Хабі Алонсо
Getty Images

Ліверпуль надіслав другу пропозицію Баєру щодо атакувального півзахисника Флоріана Вірца.

Про це повідомив журналіст Бен Джейкобс.

Чемпіон Англії запропонував "фармацевтам" 130 мільйонів євро за 22-річного футболіста. До того ж нова пропозиція містить в собі додаткові бонусні позиції.

Зазначимо, що спочатку фаворитом на підписання Флоріана Вірца вважалася Баварія. Проте потім несподівано для багатьох у лідери гонки за футболіста вирвався Ліверпуль.

Згодом президент "ротен" Герберт Хайнер підтвердив бажання Вірца приєднатися до команди Арне Слота, яка в першому ж сезоні під керівництвом нідерландця стала чемпіоном Англії.

У сезоні-2024/25 Вірц провів 44 матчі за Баєр у всіх турнірах, в яких забив 16 голів та віддав 15 результативних передач.

Раніше Баєр оголосив про призначення на посаду головного тренера Еріка тен Гага.

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