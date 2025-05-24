Президент Баварії підтвердив рішення Вірца перейти до Ліверпуля

Атакувальний півзахисник Баєра Флоріан Вірц вирішив стати гравцем Ліверпуля.

Заяву президента Баварії, яка була зацікавлена у гравці, наводить Флоріан Плеттенберг.

"Макс Еберль повідомив мені, що Флоріан Вірц вирішив стати гравцем Ліверпуля", – сказав Герберт Хайнер.

⤵️🔴 FC Bayern president Herbert Hainer has confirmed that the club have been informed: „Max Eberl informed me that Florian Wirtz is probably leaning towards Liverpool.” #LFC https://t.co/cKQwZg0Z5z — Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 24, 2025

Німецькі ЗМІ зазначають, що у керівництві чемпіона країни були шоковані таким рішенням Вірца, оскільки вважали, що футболіст захоче продовжити свій розвиток на Батьківщині, а вже згодом попросить трансфер до АПЛ.

Втім, сам Флоріан захопився тим проєктом, який йому запропонував Арне Слот, тому вирішив не гаяти часу на перехідний етап кар'єри.

У поточному сезоні Вірц провів 44 матчі за Баєр у всіх турнірах, в яких забив 16 голів та віддав 15 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що лідер оборони леверкузенців погодив контракт з Баварією.