Це був його справжній рівень: Каррагер виокремив найгіршого гравця Ліверпуля у матчі з Борнмутом в 5 турі АПЛ

Колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер заявив, що вважає виступ німецького півзахисника Флоріана Вірца у матчі 5-го туру англійської першості проти Борнмута (1:0) одним найгірших з того часу, як він перейшов до складу "мерсисайдців".

Його слова передає Sky Sports.

"Віртц знову грав дуже погано. Це був один із найгірших його виступів у футболці Ліверпуля, які я коли-небудь бачив . Я критикував його за те, що у нього немає відповідних статистичних показників".

Переможець Ліги чемпіонів сезону-04/05 додав, що причини таких негативних результатів можуть бути не в фізичній формі гравця, а в його майстеронсті.

"Але зазвичай, коли дивишся на Вірца, він грає акуратно й охайно, утримує м'яч — є речі, які подобаються. Він виходить зі скрутних ситуацій, у яких зазвичай очікуєш, що гравець втратить м'яч. Але причина мого занепокоєння в тому, що я не вважаю, ніби Вірц перебуває у поганій формі з часу свого приходу до Ліверпуля. Насправді я думаю, що те, що ми бачимо, — це його справжній рівень".

Нагадаємо, що Вірц перейшов до "червоних" із леверкузенського Баєра влітку минулого року. Відтоді провів за клуб 55 матчів, у яких забив 7 голів та віддав 11 асистів.

Нещодавно повідомлялося про інтерес до 23-річного німця з боку мадридського Реала.