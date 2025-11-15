Українська правда
Реал зацікавлений у трансфері Вірца з Ліверпуля

Олександр Булава — 15 листопада 2025, 13:20
Флоріан Вірц
ФК Ліверпуль

Німецький півзахисник Ліверпуля Флоріан Вірц залишається однією з головних цілей Хабі Алонсо в мадридському Реалі.

Про це повідомляє Defensa Central.

Керівництво Реала пообіцяло Алонсо, що якщо з'явиться можливість придбати Вірца за прийнятну суму, вони зроблять спробу реалізувати трансфер.

Ситуація Флоріана в Ліверпулі наразі не найкраща. Німець ще не зовсім адаптувався до Прем'єр-ліги й має труднощі в перші кілька місяців на Енфілді, тому він став об'єктом багато критики. У поточному сезоні в його активі 3 асисти у 16 матчах.

Зазначається, що "вершкові" готовий розглянути варіант із трансфером Вірца, якщо його вартість не перевищуватиме 70-75 мільйонів євро.

Нагадаємо, влітку поточного року Вірц перейшов з Баєра в Ліверпуль за 125 мільйонів євро. В минулому сезоні на рахунку 22-річного атакувального хавбека 16 голів і 15 асистів у 45 матчах у всіх турнірах.

