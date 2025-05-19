Лідер Баєра вирішив перейти у Баварію

Атакувальний хавбек Баєра Флоріан Вірц визначився зі своїм наступним клубом.

Про це повідомляє журналіст Саша Тавольєрі.

Гравець вирішив перейти у Баварію. Про його рішення було повідомлено Манчестер Сіті, який також був зацікавлений у його трансфері.

Тепер англійський клуб працює над планом "Б" – Дані Ольмо з Барселони.

Раніше повідомлялося про те, що Баєр хоче отримати за хавбека збірної Німеччини 150 мільйонів євро. Потенційна пропозиція Баварії у розмірі 100 мільйонів буде негайно відхилена.

У поточному сезоні Вірц провів 44 матчі за Баєр у всіх турнірах, в яких забив 16 голів та віддав 15 результативних передач.

Контракт півзахисника діє до літа 2027 року, Transfermarkt оцінює вартість Вірца у 140 мільйонів євро.