Нагельсманн – про виступи Вірца за Ліверпуль: Йому потрібно звикнути до ліги

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн висловився про дебютний сезон Флоріана Вірца в АПЛ.

Слова фахівця передає Sport1.

"Хоч він і не забиває, але Флоріан створює найбільшу кількість моментів для партнерів. Це не його вина, що гравці Ліверпуля їх не реалізовують.

Йому просто треба звикнути до нової ліги. Він знає на що здатен та як треба все робити. Йому не завжди все давалось легко, а тому він працюватиме", – розповів Нагельсманн.