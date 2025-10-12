Нагельсманн – про виступи Вірца за Ліверпуль: Йому потрібно звикнути до ліги
Флоріан Вірц
ФК Ліверпуль
Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн висловився про дебютний сезон Флоріана Вірца в АПЛ.
Слова фахівця передає Sport1.
"Хоч він і не забиває, але Флоріан створює найбільшу кількість моментів для партнерів. Це не його вина, що гравці Ліверпуля їх не реалізовують.
Йому просто треба звикнути до нової ліги. Він знає на що здатен та як треба все робити. Йому не завжди все давалось легко, а тому він працюватиме", – розповів Нагельсманн.
Нагадаємо, Вірц перебрався в Ліверпуль цього літа з Баєра за 125 млн євро. Наразі в його активі 10 матчів та лише одна результативна передача – влітку в поєдинку Суперкубку Англії.
Раніше головний тренер "червоних" Арне Слот висловився про божевільні 480 млн євро, які клуб витратив цього літа.