Ліверпуль може розпрощатися з півзахисником, якого придбав за 125 млн євро

Ліверпуль може розглянути відхід Флоріана Вірца влітку 2027 року, якщо футболіст не вийде на очікуваний рівень.

Про це повідомляє Bild.

Новий головний тренер Андоні Іраола відвів німцю роль центрального атакувального півзахисника. Однак зміна позиції поки не принесла очікуваного прориву. У клубі можуть переглянути майбутнє гравця, якщо він не стане визначальним для команди.

Зазначається, що взимку трансфер виключений, однак влітку клуб може розглянути відхід німця.

У поточному сезоні 2026/27 Вірц провів п'ять матчів в АПЛ, у всіх виходив у стартовому складі. На його рахунку одна результативна передача та жодного гола.

Вірц перейшов до Ліверпуля з Баєра влітку 2025 року. За даними Transfermarkt, гарантована сума трансферу становила 125 млн євро, а з урахуванням бонусів вона може зрости до 150 млн євро.