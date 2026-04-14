Хоче знайти ідеальний баланс у грі в атаці: Слот розповів про майбутній реванш із ПСЖ в ЛЧ

Софія Кулай — 14 квітня 2026, 14:16
Арне Слот
Арне Слот
Головний тренер Ліверпуль Арне Слот поділився очікуваннями перед матчем-відповіддю 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти французького ПСЖ.

Його цитує клубний сайт.

Наставник "мерсисайдців" розповів, що у цьому поєдинку його команді потрібно знайти баланс у грі в атаці, адже у даному протистоянні зустрінуться обидві команди, які прагнуть багато володіти м'ячем.

"Думаю, нам потрібно знайти ідеальний баланс у грі в атаці. Але щоб атакувати, потрібно володіти м'ячем і повертати його собі.

Саме тому в історії цього клубу та інших команд були гравці, які сильні в атаці, але водночас здатні виконувати й оборонну роботу, адже забити можна лише тоді, коли у тебе є м'яч", – сказав Слот.

Коуч англійського клубу пригадав контроль м'яча від ПСЖ у попередній зустрічі, де футболісти паризького клубу тримали його близько 76 відсотків ігрового часу.

"Це перше, що ми маємо змінити – більше володіти м'ячем. А якщо ми володітимемо ним більше, то зможемо створювати загрозу в атаці – і саме це ми плануємо показати", – додав тренер "мерсисайдців".

Матч-відповідь Ліверпуль – ПСЖ відбудеться сьогодні, 14 квітня, о 22:00 (за київським часом).

Відзначимо, що команда Арне Слота підходить до цього протистояння у гарному настрої. Напередодні "мерсисайдці" вдома обіграли Фулгем 2:0.

Раніше головний тренер парижан Луїс Енріке поділився своїми очікуваннями перед другим поєдинком, тоді як лідер Ліверпуля Домінік Собослаї своєю чергою вірить у камбек своєї команди після поразки 2:0 у Парижі.

Читайте також :
Ліверпуль – ПСЖ. Де та коли дивитися матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
УЄФА відхилив скаргу Барселони на газон стадіону Атлетико напередодні очної зустрічі в 1/4 фіналу ЛЧ
Нам знадобиться щось особливе: Ван Дейк назвав умови для перемоги Ліверпуля над ПСЖ в 1/4 ЛЧ
Атлетико – Барселона. Онлайн-трансляція чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Легендарний чемпіон світу розповів, чого бракує нинішньому Реалу перед битвою проти Баварії в ЛЧ
Букмекери визначили фаворита матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів Ліверпуль – ПСЖ

