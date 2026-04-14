Ліверпуль – ПСЖ. Де та коли дивитися матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

У вівторок, 14 квітня, на стадіоні "Енфілд" відбудеться матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, в якому англійський Ліверпуль прийматиме французький ПСЖ.

Відеотрансляцію матчу можна подивитися на телеканалі "MEGOGO Футбол 2" OTT-платформи MEGOGO. Початок о 22:00 за київським часом.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера betking, більше шансів на перемогу має Ліверпуль, ймовірність звитяги якого оцінюється коефіцієнтом 2,34. Натомість ПСЖ є очевидним фаворитом на вихід до півфіналу за підсумками двоматчевого протистояння – 1,13.

Нагадаємо, в першому матчі ПСЖ на своєму полі переміг Ліверпуль із рахунком 2:0.

