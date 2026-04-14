Тренер ПСЖ – про матч проти Ліверпуля: Це пастка, бо ніхто не бачить різниці між двома командами

Головний тренер французького ПСЖ Луїс Енріке поділився очікуваннями від матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти англійського Ліверпуля.

Його слова наводить RMC Sport.

Наставник запевнив, що друга зустріч буде сильно відрізнятися від першого чвертьфінального протистояння. Хоча він наголосив на тому, що його підопічні не прагнуть зіграти в Англії просто на утримання переможного рахунку, а хочуть зіграти у свій футбол.

"Зазвичай початок матчу буває важливим, але в сучасному футболі рахунок може змінитися за 5 хвилин. Важливо добре розпочати матч, але це не буде ключовим моментом гри. Для мене це пастка, але футбол і матчі змінюються дуже швидко. Потрібно бути зосередженим, бо ти можеш пропустити гол дуже швидко. Коли ти граєш вдома зі своїми вболівальниками, тобі легше, ти сильніший. Ми знаємо, як важко грати на цьому стадіоні, але для нас це мотивація. Це пастка, бо ніхто не бачить різниці між двома командами, але ви побачите її", – заявив Енріке.

Коуч парижан переконаний, що досвід у такий важких матчах зіграє на руку його команді, але, за його словами, "мерсисайдці" зроблять усе, аби його підопічні страждали у другому поєдинку.

Нагадаємо, що перша зустріч ПСЖ – Ліверпуль закінчилась перемогою французького гранда 2:0. Голи забивали Дезіре Дуе та Хвіча Кварацхелія.

Матч-відповідь в Англії відбудеться сьогодні, 14 квітня, о 22:00 (за київським часом).

Раніше повідомлялось, що ПСЖ перебуває на фінальній стадії перемовин щодо продовження контракту з головним тренером Енріке.