Арсенал програв Борнмуту в 32 турі АПЛ
У суботу, 11 квітня, низкою матчів продовжилася програма 32 туру англійської Прем'єр-ліги сезону-2025/26.
Зокрема, відкривав ігровий день поєдинок, у якому Арсенал вдома зазнав поразки від Борнмута.
Саме гості відкрили рахунок у першому таймі, однак до перерви Дьокереш зміг відновити паритет.
Втім, у другому таймі "вишні" знову вийшли вперед – на 74-й хвилині забив Скотт, на що цього разу "каноніри" вже аргументів не знайшли.
Пізніше відбудеться ще три протистояння: о 17:00 Бернлі зіграє проти Брайтона, Брентфорд Єгора Ярмолюка прийме Евертон Віталія Миколенка, а закриватимуть ігровий вечер Ліверпуль та Фулгем, які зіграють між собою о 19:00.
Чемпіонат Англії – Прем'єр-ліга
32 тур, 11 квітня
Арсенал – Борнмут 1:2 (1:1)
Голи: 0:1 – 17 Крупі, 1:1 – 35 Дьокереш (пен), 1:2 – 74 Скотт
Нагадаємо, у стартовому матчі туру Вест Гем розгромив Вулвергемптон.