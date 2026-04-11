Арсенал програв Борнмуту в 32 турі АПЛ

У суботу, 11 квітня, низкою матчів продовжилася програма 32 туру англійської Прем'єр-ліги сезону-2025/26.

Зокрема, відкривав ігровий день поєдинок, у якому Арсенал вдома зазнав поразки від Борнмута.

Саме гості відкрили рахунок у першому таймі, однак до перерви Дьокереш зміг відновити паритет.

Втім, у другому таймі "вишні" знову вийшли вперед – на 74-й хвилині забив Скотт, на що цього разу "каноніри" вже аргументів не знайшли.

Пізніше відбудеться ще три протистояння: о 17:00 Бернлі зіграє проти Брайтона, Брентфорд Єгора Ярмолюка прийме Евертон Віталія Миколенка, а закриватимуть ігровий вечер Ліверпуль та Фулгем, які зіграють між собою о 19:00.

Чемпіонат Англії – Прем'єр-ліга

32 тур, 11 квітня

Арсенал – Борнмут 1:2 (1:1)

Голи: 0:1 – 17 Крупі, 1:1 – 35 Дьокереш (пен), 1:2 – 74 Скотт

Нагадаємо, у стартовому матчі туру Вест Гем розгромив Вулвергемптон.