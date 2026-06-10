Лідер Шахтаря: Сподіваюся, що в ЛЧ нам вдасться повторити те, що ми зробили в Лізі конференцій

Правий вінгер донецького Шахтаря Аліссон Сантана висловився про амбіції "гірників" на євроарені у наступному сезоні-2026/27.

Його цитує Ge.globo.

За підсумками сезону УПЛ-2025/26 команда Арди Турана оформила чемпіонство та здобула право зіграти у наступному розіграші Ліги чемпіонів.

Шахтар без шансів для інших виграв УПЛ-2025/26, набравши 72 бали у 30 турах. Відрив від найближчого переслідувача, яким був черкаський ЛНЗ, склав аж 12 очок.

Бразильський легіонер донецького клубу вірить у те, що донеччани продемонструють високий результат у найпрестижнішому єврокубковому турнірі.

"Це був дуже вдалий сезон: ми кваліфікувалися до Ліги чемпіонів і дійшли до 1/2 фіналу Ліги конференцій. Ми добре розвиваємося, це молода команда. Сподіваюся, що в Лізі чемпіонів нам вдасться повторити те, що ми зробили в Лізі конференцій, щоб повернути Шахтарю ту репутацію, на яку він заслуговує", – сказав Аліссон.

Нагадаємо, що у поточному сезоні Ліги конференцій "гірники" поступилися в 1/2 фіналу англійському Крістал Пелес. Сумарний рахунок двох ігор – 2:5 на користь "орлів". Цікаво, що саме кривдник Шахтар у підсумку тріумфував у турнірі.

Водночас легіонер українського клубу Ізаке Сілва став автором найкращого голу сезону Ліги конференцій.