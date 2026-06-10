Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Лідер Шахтаря: Сподіваюся, що в ЛЧ нам вдасться повторити те, що ми зробили в Лізі конференцій

Софія Кулай — 10 червня 2026, 10:04
Лідер Шахтаря: Сподіваюся, що в ЛЧ нам вдасться повторити те, що ми зробили в Лізі конференцій
Аліссон
ФК Шахтар Донецьк

Правий вінгер донецького Шахтаря Аліссон Сантана висловився про амбіції "гірників" на євроарені у наступному сезоні-2026/27.

Його цитує Ge.globo.

За підсумками сезону УПЛ-2025/26 команда Арди Турана оформила чемпіонство та здобула право зіграти у наступному розіграші Ліги чемпіонів.

Шахтар без шансів для інших виграв УПЛ-2025/26, набравши 72 бали у 30 турах. Відрив від найближчого переслідувача, яким був черкаський ЛНЗ, склав аж 12 очок.

Бразильський легіонер донецького клубу вірить у те, що донеччани продемонструють високий результат у найпрестижнішому єврокубковому турнірі.

"Це був дуже вдалий сезон: ми кваліфікувалися до Ліги чемпіонів і дійшли до 1/2 фіналу Ліги конференцій. Ми добре розвиваємося, це молода команда. Сподіваюся, що в Лізі чемпіонів нам вдасться повторити те, що ми зробили в Лізі конференцій, щоб повернути Шахтарю ту репутацію, на яку він заслуговує", – сказав Аліссон.

Нагадаємо, що у поточному сезоні Ліги конференцій "гірники" поступилися в 1/2 фіналу англійському Крістал Пелес. Сумарний рахунок двох ігор – 2:5 на користь "орлів". Цікаво, що саме кривдник Шахтар у підсумку тріумфував у турнірі.

Водночас легіонер українського клубу Ізаке Сілва став автором найкращого голу сезону Ліги конференцій.

Читайте також :
Шахтар очолив світовий рейтинг за унікальним біговим показником
Ліга чемпіонів Шахтар Донецьк

Ліга чемпіонів

Шахтар не проводитиме матчі Ліги чемпіонів на стадіоні Вісли Краків
Фінал Ліги чемпіонів зібрав понад 16 мільйонів піратських переглядів
Заворушення після фіналу ЛЧ: у Франції затримали 890 осіб, одна людина загибла під час святкування перемоги ПСЖ
Гол Вальверде визнали найкращим у Лізі чемпіонів сезону-25/26, забитий м'яч Трубіна восьмий у списку
Дембеле, Кейн та Льоренте: УЄФА визначив найкращих гравців Ліги чемпіонів сезону-2025/26

Останні новини