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Лідер Ювентуса став гравцем Ліверпуля

Андрій Яросименко — 29 серпня, 16:12
Лідер Ювентуса став гравцем Ліверпуля
Федеріко К'єза
Getty images

Вінгер туринського Ювентуса Федеріко К'єза став гравцем Ліверпуля.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Умови контракту італійця з "червоними" не розголошуються, але за даними авторитетного інсайдера Фабріціо Романо сума трансферу становить 15 мільйонів євро.

У сезоні-2023/24 італієць зіграв 37 матчів за свій клуб, забив 10 м'ячів та віддав 3 гольові передачі. За оцінкою порталу Transfermarkt, гравець коштує 35 мільйонів доларів.

Зауважимо, що Ліверпуль — не єдиний клуб, який виявляв інтерес до К'єзи. Ним також цікавився лондонський Челсі, каталонська Барселона та італійська Рома, за яку грає українець Артем Довбик.

Нагадаємо, напередодні Ліверпуль здійснив перший трансфер цього літа. Клуб підписав зірку Євро-2024.

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