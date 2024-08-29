Лідер Ювентуса став гравцем Ліверпуля

Вінгер туринського Ювентуса Федеріко К'єза став гравцем Ліверпуля.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Умови контракту італійця з "червоними" не розголошуються, але за даними авторитетного інсайдера Фабріціо Романо сума трансферу становить 15 мільйонів євро.

Federico is a Red 😍 pic.twitter.com/WzhDN4VCPU — Liverpool FC (@LFC) August 29, 2024

У сезоні-2023/24 італієць зіграв 37 матчів за свій клуб, забив 10 м'ячів та віддав 3 гольові передачі. За оцінкою порталу Transfermarkt, гравець коштує 35 мільйонів доларів.

Зауважимо, що Ліверпуль — не єдиний клуб, який виявляв інтерес до К'єзи. Ним також цікавився лондонський Челсі , каталонська Барселона та італійська Рома , за яку грає українець Артем Довбик.