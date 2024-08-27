Перший трансфер Ліверпуля: англійський клуб підписав зірку Євро-2024
Гіоргі Мамардашвілі
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Воротар Валенсії та збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі підписав контракт із Ліверпулем.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Деталі переходу не повідомляються, проте за інформацією Фабріціо Романо, голкіпер обійдеться англійському клубу в 30 мільйонів євро + 5 мільйонів бонусами.
Мамардашвілі залишиться у Валенсії до кінця сезону-2024/25 і приєднається до "мерсисайдців" вже перед наступним розіграшем.
У минулому сезоні Гіоргі відіграв 37 матчів за клуб, пропустивши 41 м’яч та 13 разів відігравши "на нуль". Також він зі збірною Грузії дійшов до 1/8 фіналу Євро-2024, де поступився Іспанії. За підсумками турніру, Мамардашвілі очолив рейтинг воротарів за кількістю сейвів.