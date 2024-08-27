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Перший трансфер Ліверпуля: англійський клуб підписав зірку Євро-2024

Микола Дендак — 27 серпня, 22:24
Перший трансфер Ліверпуля: англійський клуб підписав зірку Євро-2024
Гіоргі Мамардашвілі
Getty Images

Воротар Валенсії та збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі підписав контракт із Ліверпулем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі переходу не повідомляються, проте за інформацією Фабріціо Романо, голкіпер обійдеться англійському клубу в 30 мільйонів євро + 5 мільйонів бонусами.

Мамардашвілі залишиться у Валенсії до кінця сезону-2024/25 і приєднається до "мерсисайдців" вже перед наступним розіграшем.

У минулому сезоні Гіоргі відіграв 37 матчів за клуб, пропустивши 41 м’яч та 13 разів відігравши "на нуль". Також він зі збірною Грузії дійшов до 1/8 фіналу Євро-2024, де поступився Іспанії. За підсумками турніру, Мамардашвілі очолив рейтинг воротарів за кількістю сейвів.

Валенсія Ліверпуль Гіоргі Мамардашвілі

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