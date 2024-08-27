Перший трансфер Ліверпуля: англійський клуб підписав зірку Євро-2024

Воротар Валенсії та збірної Грузії Гіоргі Мамардашвілі підписав контракт із Ліверпулем.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Деталі переходу не повідомляються, проте за інформацією Фабріціо Романо, голкіпер обійдеться англійському клубу в 30 мільйонів євро + 5 мільйонів бонусами.

Мамардашвілі залишиться у Валенсії до кінця сезону-2024/25 і приєднається до "мерсисайдців" вже перед наступним розіграшем.

We have reached an agreement for the transfer of Giorgi Mamardashvili, subject to a work permit and international clearance – with the Valencia goalkeeper set to move to Anfield ahead of the 2025-26 season 🙌🔴 — Liverpool FC (@LFC) August 27, 2024

У минулому сезоні Гіоргі відіграв 37 матчів за клуб, пропустивши 41 м’яч та 13 разів відігравши "на нуль". Також він зі збірною Грузії дійшов до 1/8 фіналу Євро-2024, де поступився Іспанії. За підсумками турніру, Мамардашвілі очолив рейтинг воротарів за кількістю сейвів.