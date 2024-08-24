Вінгер Ювентуса близький до переходу в Барселону

Італійський вінгер Ювентуса Федеріко К'єза близький до переходу в Барселону.

Про це повідомляє інсайдер Джанлука Ді-Марціо.

За інформацією джерела, обидва клуби узгодили всі умови трансферу та деталі контракту, проте сума переходу італійця в іспанський клуб — поки невідома.

Chiesa is very close to Barcelona. All parties are optimistic.



— @DiMarzio pic.twitter.com/0mS13pxxkA — Barça Universal (@BarcaUniversal) August 24, 2024

Через те, що вінгер не входить у плани нового головного тренера туринців Тьяго Мотти на наступний сезон, футболіст без проблем погодився на трансфер.

У попередньому сезоні Федеріко провів 37 матчів за Юве, у яких відзначився 10 забитими м'ячами та віддав 3 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює гравця в 35 мільйонів євро.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що нападник може перейти в Рому Артема Довбика.