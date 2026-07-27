Я щасливий тут: К'єза розраховує на "новий розділ" у Ліверпулі

Італійський вінгер Ліверпуля Федеріко К'єза заявив, що не планує змінювати клуб під час літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє The Athletic.

За два сезони під керівництвом Арне Слота італійський форвард лише дев'ять разів виходив у стартовому складі, і цього літа його активно сватають назад на батьківщину. Однак К'єза не наполягає на переході та розглядає призначення Андоні Іраоли як "новий розділ" у своїй кар'єрі на "Енфілді".

"Зараз, на цей час, я щасливий тут, у Ліверпулі. Я люблю клуб, я люблю вболівальників, я люблю все. Я роблю все можливе, щоб мати тут шанс, а потім побачимо. Зараз я думаю лише про Ліверпуль. На початку року завжди починається все з нуля. Можливо, таких "початків з нуля" було забагато, але мені байдуже. Я намагаюся зробити все можливе для нового тренера. Минулого року я також відчував, що готовий відігравати більшу роль, але тоді все залежало від того, чи хотів тренер, щоб я грав, чи ні. Тренер мав свої тактичні плани, він приймав свої рішення, і я нічого не можу на це сказати. Цього року, скажімо так, це новий розділ. Є новий тренер, і я маю зосередитися на цьому", – заявив К'єза.

Чинний контракт вінгера з "мерсисайдцями" розрахований до кінця червня 2028-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, що К'єза перебрався до АПЛ у серпні 2024-го. Загалом у футболці Ліверпуля провів 50 матчів, у яких відзначився 5 голами та стількома ж асистами. Став із командою чемпіоном Англії у сезоні-2024/25.

Раніше повідомлялося про те, що К'єза може повернутися в Серію А.