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Конкурент Мудрику: Челсі цікавиться вінгером Ювентуса

Андрій Яросименко — 26 серпня, 10:15
Конкурент Мудрику: Челсі цікавиться вінгером Ювентуса
Федеріко К'єза
Getty images

Італійський вінгер Ювентуса Федеріко К'єза потрапив у сферу інтересів лондонського Челсі.

Про це повідомляє The Sun.

За інформацією джерела, "сині" хочуть відмовитися від трансферу Віктора Осімхена з Наполі, через його величезні вимоги щодо зарплати. Лондонський клуб намагався взяти футболіста в оренду, але неаполітанці відмовили їм.

Після цього в Челсі все більше схиляються до розгляду дешевших варіантів, серед яких є К'єза. Також у списку претендентів є одноклубник Віталія Миколенка Домінік Калверт-Льюїн.

В минулому сезоні Федеріко провів 37 матчів, в яких відзначився 10 забитими м'ячами та двома гольовими передачами. Transfermarkt оцінює його вартість в 35 млн євро.

Зазначимо, що за "пенсіонерів" також грає українець Михайло Мудрик, який наразі має велику конкуренцію на своєму фланзі. У матчі з Вулвергемптоном він провів на полі лише перший тайм. За 45 хвилин Михайло здійснив одну вдалу спробу дриблінгу, але при цьому аж 6 разів втратив м’яч

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Нагадаємо, раніше також з'явилась інформація, що італієць може перейти в каталонську Барселону.

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