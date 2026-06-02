Вінгер Ліверпуля не проти повернутися у Серію А
Доля правого вінгера англійського Ліверпуля Федеріко К'єзи досі залишається під великим знаком запитання.
Про це інформує Ніколо Скіра.
28-річний атакувальний футболіст не проти повернутися до чемпіонату Італії. У нього на руках є два варіанти від клубів із Серії А.
Раніше повідомлялося, що інтерес до досвідченого вінгера проявляють Рома та Наполі. А от ще наприкінці 2025-го у пресі була інформація про те, що зіркового гравця прагне повернути туринський Ювентус, за який він виступав протягом 2020-2024 років із перервою на оренду у Фіорентину.
Наразі сторони вивчають усі можливі сценарії розвитку подій. Ймовірний трансфер може відбутися вже у найближче літнє трансферне вікно.
Чинний контракт італійця з "мерсисайдцями" розрахований до кінця червня 2028-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 мільйонів євро.
Нагадаємо, що К'єза перебрався до АПЛ у серпні 2024-го. Загалом у футболці Ліверпуля провів 50 матчів, у яких відзначився 5 голами та стількома ж асистами. Став із командою чемпіоном Англії у сезоні-2024/25.
У сезоні-2025/26 взяв участь у 36 поєдинках (3 м'ячі та 3 гольові передачі).