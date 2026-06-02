Вінгер Ліверпуля не проти повернутися у Серію А

Доля правого вінгера англійського Ліверпуля Федеріко К'єзи досі залишається під великим знаком запитання.

Про це інформує Ніколо Скіра.

28-річний атакувальний футболіст не проти повернутися до чемпіонату Італії. У нього на руках є два варіанти від клубів із Серії А.

Раніше повідомлялося, що інтерес до досвідченого вінгера проявляють Рома та Наполі. А от ще наприкінці 2025-го у пресі була інформація про те, що зіркового гравця прагне повернути туринський Ювентус, за який він виступав протягом 2020-2024 років із перервою на оренду у Фіорентину.

Наразі сторони вивчають усі можливі сценарії розвитку подій. Ймовірний трансфер може відбутися вже у найближче літнє трансферне вікно.

Чинний контракт італійця з "мерсисайдцями" розрахований до кінця червня 2028-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, що К'єза перебрався до АПЛ у серпні 2024-го. Загалом у футболці Ліверпуля провів 50 матчів, у яких відзначився 5 голами та стількома ж асистами. Став із командою чемпіоном Англії у сезоні-2024/25.

У сезоні-2025/26 взяв участь у 36 поєдинках (3 м'ячі та 3 гольові передачі).