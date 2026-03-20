Вінгера Ліверпуля вперше з 2024 року викликали в збірну Італії

Головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо оприлюднив список із 28 гравців, які викликані на плейоф кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба Федерації футболу Італії.

Зазначимо, що свій перший виклик з 2024 року отримав вінгер Ліверпуля Федеріко К'єза. Востаннє він грав за національну команду ще на Євро-2024.

Свій дебютний виклик у збірну отримав відкриття нинішнього сезону Серії А, Марко Палестра. 21-річний правий захисник виступає на правах оренди за Кальярі, права на гравця належать Аталанті.

Варто відзначити також присутність у складі хавбека Ньюкасла Сандро Тоналі, який отримав м'язове ушкодження у середу 18 березня, в матчі Ліги чемпіонів проти Барселони.

Нагадаємо, у півфіналі плейоф Італія 26 березня прийме Північну Ірландію. В разі успіху підопічні Гаттузо 31 березня на виїзді зіграють із переможцем матчу Уельс – Боснія і Герцеговина.