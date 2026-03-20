Вінгера Ліверпуля вперше з 2024 року викликали в збірну Італії
Головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо оприлюднив список із 28 гравців, які викликані на плейоф кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.
Зазначимо, що свій перший виклик з 2024 року отримав вінгер Ліверпуля Федеріко К'єза. Востаннє він грав за національну команду ще на Євро-2024.
Свій дебютний виклик у збірну отримав відкриття нинішнього сезону Серії А, Марко Палестра. 21-річний правий захисник виступає на правах оренди за Кальярі, права на гравця належать Аталанті.
Варто відзначити також присутність у складі хавбека Ньюкасла Сандро Тоналі, який отримав м'язове ушкодження у середу 18 березня, в матчі Ліги чемпіонів проти Барселони.
Нагадаємо, у півфіналі плейоф Італія 26 березня прийме Північну Ірландію. В разі успіху підопічні Гаттузо 31 березня на виїзді зіграють із переможцем матчу Уельс – Боснія і Герцеговина.